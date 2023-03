L'Inter rischia di perdere entrambi i suoi difensori centrali. Skriniar è ormai prossimo sposo del Paris-Saint-Germain, mentre De Vrij, anche lui in scadenza, interessa a diverse squadre. L'obiettivo è quello di intervenire sul mercato per non trovarsi sprovvisti di alternative. Secondo TeamTalk, oltre Smalling e Becao, un altro nome forte per la difesa è quello di Victor Lindelof, centrale del Manchester United.