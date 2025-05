Getty Images

Inter, per la difesa spunta Guehi: sfida con il Manchester United

Pietro Siviero

6 minuti fa



La difesa sarà sicuramente uno dei reparti in cui la dirigenza dell'Inter dovrà mettere mano in vista della prossima stagione: quello arretrato infatti è il reparto più 'anziano' dei nerazzurri con il 37enne Francesco Acerbi e il classe '92 Stefan de Vrij, che nonostante si siano sempre dimostrati all'altezza (e anche di più, come visto nella semifinale di Champions League contro il Barcellona) avranno bisogno di ricambi di qualità per poter rifiatare, anche in vista di una possibile uscita di Yann Bisseck.



L'ultimo nome emerso in ottica Inter, secondo quanto riportato da TEAMtalk è quello del classe 2000 del Crystal Palace, fresco vincitore dell'FA Cup, e della Nazionale inglese Marc Guehi. Sulle tracce del vicecampione d'Europa con l'Inghilterra in Germania nell'estate 2024 però non ci sarebbe solamente il club lombardo, ma anche i Red Devils del Manchester United nonostante i grandi investimenti sostenuti negli ultimi anni per rinforzare la difesa - su tutti quello di Leny Yoro, colpo da 63 milioni. Lo United sarà impegnato mercoledì 21 maggio 2025 nella finale di UEFA Europa League contro il Tottenham e in caso di vittoria del trofeo accederebbe direttamente alla prossima UEFA Champions League, ulteriore carta da giocare nella sessione estiva di mercato.