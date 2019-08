C’è un nome nuovo per la corsia sinistra dell’Inter ed è quello di Mohamed Salim Fares, esterno classe ‘96 della Spal. Siamo ancora alla fase embrionale di quella che potrebbe trasformarsi in una vera e propria trattativa, ma la suggestione potrebbe trasformarsi in un’idea da perseguire. Antonio Conte cerca un esterno sinistro perché insoddisfatto da Dalbert e Perisic, che ritiene solo un adattato al ruolo per il 3-5-2, per questo motivo Ausilio e Marotta si sono messi al lavoro nel tentativo di trovare un profilo gradito al tecnico salentino e Fares sembra tra questi.



IDEA SCAMBIO - Come detto non c’è ancora una trattativa concreta ma lo scenario più plausibile è quello che prevede uno scambio di mercato tra Inter e Spal, con Fares che passerebbe in nerazzurro e Federico Dimarco, (terzino sinistro in uscita) che invece andrebbe proprio a Ferrara. I due club ci pensano, nei prossimi giorni Enzo Raiola (agente di Fares) e Beppe Riso (agente di Dimarco) proveranno ad approfondire l’argomento.