Sarà ancora lo studio Populous, lo stesso che aveva ideato il progetto per la Cattedrale, ad affiancare l'Inter nel percorso per il nuovo stadio nell'area opzionata a Rozzano fino al 30 aprile 2024. Come spiega la Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra intende utilizzare l’intero 2024 per definire il progetto completo, con l’obiettivo di iniziare i lavori nel 2025 e di completare il nuovo impianto entro la stagione 2028-2029. L'ispirazione che aveva animato il primo progetto permarrà così anche nel secondo.