I ricavi della Champions rappresentano una boccata d’ossigeno per l’Inter, che qualche mese fa navigava in acque abbastanza torbide. La finale raggiunta ha portato poco più di 100 milioni nelle casse del club che adesso, scrive la Gazzetta dello Sport, non è più obbligata a sacrifici di mercato.



“Il tesoretto già portato in casa Zhang libera un po’ le briglie dei dirigenti, allarga il campo di azione: ad esempio, decade il diktat scolpito nella pietra di vendere un gioiello della casa durante la stagione e anche quella di iniziare a fare cassa entro il 30 giugno, non un dato secondario in questi chiari di luna. Ciò non esclude che con l’assegno giusto del Chelsea (o con adeguate contropartite), Onana possa salutare comunque”.