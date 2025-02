Inter, per Mkhitaryan, Acerbi e Darmian stessa clausola nel contratto: scelta sul futuro entro il Mondiale per Club

Getty Images

che conosciamo e abbiamo conosciuto finora nel corso della prossima estate cambierà volto. Al di là delle scelte che dovranno essere fatte, come accade ormai da diversi anni, sulla guida tecnica (Simone Inzaghi e l'Inter prolungano ormai di anno in anno l'accordo che oggi è in scadenza 30 giugno 2026), il diktat dele che, anche a livello sportivo e di infortuni, sta mostrando qualche crepa e qualche limite. In quest'ottica,creata dalla Figc tramite la Fifa, ci sarà margine per compiere delle scelte importanti su alcuni calciatori presenti in rosa.

Rispetto a quanto accaduto due estati fa, quando la rivoluzione portò a 11 nuovi innesti, non ci sarà una rivoluzione forzata con così tanti nomi in ballo. Le riflessioni saranno fatte, al netto di offerte clamorose, su quei contratti chfra cui figurano protagonisti importanti di queste stagioni. A fine anno scadranno i contratti del terzo portiere(utile per le liste più che in campo), diche salvo sorprese lasceranno Appiano Gentile e diper cui esiste una clausola di rinnovo automatico. Nel 2026 scadrà il contratto di, che rimarrà fra i pali per un'altra stagione senza rinnovi, ma anche di

I ragionamenti più importanti andranno fatti necessariamente entro il 30 giugno 2025 soprattutto per il centrocampista armeno e per i due difensori italiani. Tutti e tre entrerebbero nell'ultimo anno di contratto, ma in tutti e tre gli accordi la dirigenza interista si è riservata la possibilità,Una possibilità che, inevitabilmente,Per fare un esempio se l'Inter decidesse di chiudere il contratto con Acerbi sarebbe quasi automatica la necessità di utilizzare la clausola per trattenere De Vrij. Inoltre, lche partirà negli Stati Uniti a metà giugno. Entro fine campionato le idee dovranno essere chiare.