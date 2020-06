“Non vogliamo svalutarlo. Rientrerà dal prestito, poi faremo delle valutazioni. Non c’è fretta di decidere“. Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, parla in questi termini di Radja Nainggolan, che al termine della stagione tornerà in nerazzurro, dopo la fine del prestito annuale al Cagliari. In ogni caso il centrocampista belga classe 1988, in scadenza di contratto con l’Inter nel 2022, non resterà sicuramente ad Appiano per la stagione 2020-21. Su di lui, vige ancora il veto stabilito nell’estate scorsa da Antonio Conte: con il tecnico salentino in panchina, per Nainggolan all’Inter non c’è posto.



IPOTESI FIORENTINA - Con calma, come nei piani annunciati da Marotta, la società presieduta da Stevan Zhang prenderà in considerazione tutte le opzioni, che vanno da un rinnovo del prestito con il Cagliari alla suggestione di un ritorno alla Roma, piazza in cui Nainggolan è amatissimo dai tifosi. L’ultima pista, riportata da La Nazione, riguarda un interesse della Fiorentina, pronta a offrire una soluzione che potrebbe fare al caso dell’Inter: prestito per un anno con obbligo di riscatto. E chissà che il nome del belga possa rientrare anche nei discorsi che riguardano Federico Chiesa… Il problema più grande, in ogni caso, sei per la Fiorentina che per Cagliari e Roma, è rappresentato dall’ingaggio di Nainggolan, uno stipendio da top: 4,5 milioni netti a stagione.