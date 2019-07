Radja Nainggolan è uno dei pezzi pregiati dell'Inter in uscita. Al momento non sembrano esserci grosse tentative pronte a decollare, ma, almeno stando a quanto riportato quest'oggi da La Repubblica, presto potrebbero esserci novità sul belga. Per il Ninja si parla, infatti, di una tentazione da parte della Sampdoria, con Ferrero che vuole provare il colpo a effetto per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Di Francesco. Nainggolan, oltretutto, vuole restare in Italia: il presidente blucerchiato ci proverà, ma condizione necessaria è che l'Inter paghi almeno una parte dell'ingaggio.