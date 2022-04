L'Ajax lo ha liberato mandandolo ufficialmente in vacanza. Il contratto di André Onana finirà a fine stagione e l'Inter lo ha di fatto già acquistato a parametro zero, ma il portiere camerunese non vedrà più il campo della squadra olandese e, al contrario, al rientro dalle vacanze tornerà direttamente a Milano, ad Appiano Gentile, per iniziare ad inserirsi negli schemi nerazzurri. Lo riporta Tuttosport.