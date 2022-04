La gioia al gol del 3-2contro ilsi è manifestata presto e senza mezze misure sul campo del Castellani.sigla in spaccata la sua doppietta, si leva la maglia e viene subito sommerso dalla gioia di un'intera squadra liberatasi all'istante di un peso che durava da 4 mesi. L'Empoli infatti non trovava il successo da dicembre 2021, nonostante l'arciere di Cles, abbia continuato a mantenere un rendimento costante in queste 15 gare. Iallontanando, almeno per il momento quella che inevitabilmente sarà un'estate decisiva per il suo futuro.ora lo posso dire perché sono contento di quello che sto facendo. Sono felice, sono sereno e in campo le cose iniziano a farsi vedere". Prestazioni in crescita, fiducia dell'ambiente e, soprattutto, un impiego costante da titolare, lo hanno portato nella top 10 dei marcatori di questa Serie A,, valutato 40 milioni dal Sassuolo e obiettivo di mercato proprio- Sempre a fine gara Pinamonti ha ribadito come ora per ila niente, voglio soltanto festeggiare con i miei compagni ". I piani dell'Inter sono però già delineati e difficilmente subiranno variazionidove resterebbe chiuso in un ambiente che lo ha visto spesso sotto stress.Al contrarioin operazioni che, oggi, sarebbero complicate da completare come quella proprio percol Sassuolo (per Bremer, invece, l'idea è di sacrificare un giovane della Primavera come Carboni). Prima però c'è un campionato da completare, il migliore della sua carriera, per completare un percorso di crescita magari utile anche al ct Roberto Mancini.