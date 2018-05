Prima la sfida contro la Lazio, poi la corsa con termine fine giugno, esattamente come un anno fa. Per rispettare i parametri imposti dall’Uefa l’Inter dovrà recuperare almeno una quarantina di milioni dal mercato, a prescindere dalla qualificazione in Champions. Ausilio ci sta già lavorando, consapevole che buona parte dei proventi potrebbero giungere dalla cessione di giovani talenti.



BOMBER PUSCAS - Tra le squadre di B, e non solo, inizia a fare gola George Puscas, attaccante classe ’96 che l’anno scorso ha guadagnato la promozione con la maglia del Benevento e che quest’anno a Novara (dove si è trasferito nel mercato invernale) è stato autore di 9 gol in 19 partite. Un bottino di tutto rispetto che certifica la crescita di questo ragazzo rumeno, che tra le sue pretendenti può vantare anche il Parma, promosso in Serie A venerdì sera.



ADDIO A PINAMONTI - L’altro attaccante destinato a partire è Andrea Pinamonti, che rispetto a Puscas ha dimostrato molto meno. Il classe ’99 non è mai riuscito a mettersi in mostra con la maglia nerazzurra e dopo aver rifiutato il Sassuolo a gennaio, potrebbe finalmente convincersi a fare esperienza altrove. L’operazione con i neroverdi comprendeva sia lui che Valietti, per un totale di circa 7,5 milioni di euro. Sei mesi dopo la trattativa potrebbe riaprirsi.



15 MILIONI DAI GIOVANI - Dalla cessione di questi tre giovani (Puscas, Pinamonti, Valietti), Ausilio conta di incassare più di 15 milioni di euro, ovviamente mantenendo il diritto di recupera. A loro va aggiunto Xian Emmers: il belga piace moltissimo a Giampaolo, certo dei margini di miglioramento del ragazzo, che ha colpito anche Spalletti quando si è allenato con il gruppo della prima squadra.