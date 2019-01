L'Empoli cerca un rinforzo per reparto sul mercato di gennaio. Davanti si lavora per il prestito di Kownacki (Sampdoria che può tornare su Destro del Bologna), con Matri (Sassuolo) in alternativa. Nessun contatto invece per Ranocchia (Inter), il cui ingaggio non rientra nei parametri. Possibile scambio di estremi difensori con l’Ascoli: Fulignati nelle Marche in cambio di Perucchini. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ribadita poi al Genoa l’incedibilità di Krunic (offerti 6 milioni), con Preziosi che aspetta Barreca (Monaco) e Sturaro (Sporting).