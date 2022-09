Il Bari si è assicurato il diritto di riscatto per Eddie Salcedo, la nota:



"SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione di riscatto in favore dei biancorossi, dall’FC Internazionale i diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante Eddie Anthony Salcedo Mora (01.10.2001, Genova).



Nato a Genova da genitori colombiani Salcedo è cresciuto nel settore giovanile rossoblù fino all’esordio in Prima Squadra nella stagione ’17-’18, all’età di appena 16 anni. Nell’estate del 2018 viene acquistato dall’Inter che lo aggrega stabilmente alla formazione maggiore. Nella stagione successiva va in prestito all’Hellas Verona guidato da mister Juric, il tecnico che lo aveva fatto esordire in Serie A: in due stagioni con i gialloblù raccoglie 40 presenze in massima serie, condite da 4 gol e 2 assist. Nella passata stagione ha vestito per 12 volte la maglia dello Spezia guadagnandosi la convocazione del CT Mancini per lo stage in Nazionale dello scorso maggio".