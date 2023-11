L'avventura di Stefano Sensi all'Inter è giunta al capolinea. Il centrocampista italiano è all'ultimo anno di un contratto che non sarà rinnovato. A fine stagione dirà addio a parametro zero, ma per tutti i club interessati a lui per gennaio l'Inter non farà sconti. Chi lo vorrà, riporta Tuttopsort, dovrà mettere sul tavolo quantomeno un'offerta minima per l'acquisto del cartellino, altrimenti rimarrà a disposizione di Inzaghi fino a fine anno.