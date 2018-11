L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Ivan Perisic e spiega come nonostante le prestazioni non esaltanti da parte del croato, Luciano Spalletti continui a ritenerlo intoccabile.



“Dentro l’Inter il croato è valutato come un giocatore top, all’altezza di Icardi e Skriniar. E in quanto tale da lui ci si aspetta una continuità di rendimento mai avuta in questa stagione. Per intendersi: Spalletti considera Perisic un insostituibile, anche per caratteristiche fisiche che lo rendono unico nella rosa specie in campo europeo, quando i chili e i centimetri (presente l’affondo di Sissoko?) sono un valore tangibile. E così si spiega come e quanto Spalletti si sia imposto in passato di fronte alla possibilità di una cessione del croato, due estati fa e ancora lo scorso mese di luglio”.