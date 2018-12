La Gazzetta dello Sport analizza i numeri dell'Inter e spiega come Spalletti dovrà tenerne conto per uscire al meglio da questo momento delicato per la sua squadra.



“I numeri sono aridi. Vanno interpretati. Raccontano solo una parte della storia. I numeri nel calcio (nello sport) hanno dei limiti. Però è difficile ignorarli: complesso dimenticarsi di quel -14 dalla Juve (anche se i meriti dei bianconeri sembrano più dei demeriti nerazzurri), impossibile nascondere che nelle ultime 5 è arrivata una sola vittoria, contro il Frosinone, a fronte di tre sconfitte. Ma altrettanto vero è che i dossier su cui lavorare, anche senza cambiare strada, sono molteplici”.