Il Corriere della Sera analizza il momento dell'Inter e spiega come ci sia un dato che potrebbe preoccupare Spalletti.



“I prossimi dieci giorni diranno cos’è l’Inter e dove può o non può arrivare. Ogni volta però che si prepara per il grande salto finisce per inciampare. Cinque sconfitte nelle prime 18 gare stagionali sono un’enormità per chi si vuole proporre al vertice. Inoltre aver sempre subito gol per prima in Champions è segnale allarmante sulla capacità di gestione e l’abitudine ai grandi eventi”