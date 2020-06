L'Inter è pronta a chiudere l'acquisto dal Brescia di Sandro Tonali e per farlo accontenterà solo in parte le richieste del presidente Cellino. Secondo il Corriere dello Sport resta viva la richiesta di 50 milioni di euro a cui l'ad nerazzurro Beppe Marotta acconsentirà soltanto in un'operazione "alla Barella" ovvero in prestito con obbligo di riscatto, possibilmente biennale, in cui inserire numerosi bonus che portino a quella cifra prima del riscatto.