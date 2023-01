Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, non ha vissuto soltanto dei giorni intensi al seguito della squadra in Arabia Saudita per la Supercoppa. L'occasione è stata importante anche per incontrare emissari di diversi sponsor, ma soprattutto possibili compratori e/o soci che, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbero anche entrare nell'Inter con una quota di minoranza.