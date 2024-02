Inter, per Zielinski è già pronto il contratto da firmare: le cifre

Uno tira l'altro. L'Inter è sempre attenta al mercato dei calciatori in scadenza di contratto. La Juventus ha soffiato ai nerazzurri il difensore portoghese Tiago Djaló (classe 2000 ex Milan), versando 5 milioni di euro nelle casse del Lille. Marotta e Ausilio si "consolano" prenotando altri due colpi a parametro zero sulla scia dei vari Asamoah, de Vrij, Calhanoglu, Onana, Mkhitaryan e Cuadrado: Mehdi Taremi e Piotr Zielinski.



FIRME IN ARRIVO - Per entrambi sono pronti due contratti triennali fino a giugno 2027 con un ingaggio simile: 3 milioni di euro netti a stagione per l'attaccante iraniano (classe 1992) del Porto, mezzo milione in più per il centrocampista polacco (classe 1994 ex Empoli e Udinese) del Napoli. In pratica lo stesso stipendio che percepisce oggi dal club del presidente Aurelio De Laurentiis, già informato dall'Inter sulla trattativa in via di definizione.



LISTE UEFA - Intanto entro la mezzanotte di oggi Inter e Napoli devono comunicare alla Uefa le nuove liste dei calciatori utilizzabili nella fase a eliminazione diretta in Champions League. Agli ottavi di finale i nerazzurri se la vedranno con l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, mentre i campioni d'Italia sfidano i campioni di Spagna del Barcellona. Non è così scontata la presenza di Zielinski, che ha giocato titolare tutte le 6 partite della fase a gironi.