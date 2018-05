Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, parla a Bergamo Tv di Gian Piero Gasperini: "Andiamo avanti con mister Gasperini. Come Wenger all'Arsenal? Anche più di quei 22 anni. Non posso escludere che in passato altri club si siano fatti avanti con lui, ma giorno dopo giorno ci capiamo sempre meglio e spero che possa presto prolungare il contratto. Abbiamo ripetuto una corsa straordinaria, siamo felici. Abbiamo mostrato un grande calcio grazie a un allenatore che ha applicato il suo metodo. Il 5-1 contro l'Everton in Inghilterra è stato una scossa per tutto il calcio italiano. I preliminari non saranno un problema, utilizzeremo quelle sfide come preparazione anche se i risultati saranno fondamentali".



SUL MERCATO - Josip Ilicic, trequartista degli orobici, è seguito con insistenza dall'Inter. Percassi, però, blocca la partenza dell'ex Palermo e Fiorentina: " L'obiettivo primario resterà la salvezza. Il secondo è quello di avere i conti a posto. Detto questo, crediamo di poter costruire un'Atalanta più competitiva e più forte. Ilicic non partirà. Cristante? Dobbiamo valutare. Barrow? Sono arrivati tanti complimenti, ma non si è presentato nessuno per chiedercelo esplicitamente"