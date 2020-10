Un fedelissimo di Conte, ma non una necessità.perché l'esterno al Chelsea non ha spazio e ha sempre voluto avere maggiori opportunità; ecco perché Antonio Conte ha aperto all'idea di poterlo riprendere a condizioni vantaggiose, ovvero un. Lo stesso Moses avrebbe gradito, ci ha sperato per settimane prima che tutto sfumasse all'ultimo lunedì di mercato.- A far saltare l'occasione è stata lain un settore dove ci sono già Hakimi, Perisic e Ashley Young come garanzie, oltre a D'Ambrosio e Darmian che possono ricoprire tranquillamente il ruolo di esterno. Alla chiusura del mercato, Moses ha deciso ugualmente di lasciare Londra senza aspettare gennaio per un ritorno di fiamma: