E potrebbero mai quei tre giocare insieme? La domanda è meno oziosa di quel che sembra. Sia perché anche gli arrivi di Lukaku e Dybala sono meno remoti rispetto a qualche settimana fa, sia perché Lautaro Martinez, pur essendo monitorato da molti club, non se ne dovrebbe andare.. Situazione, questa, destinata a creare qualche squilibrio: per rafforzare l’attacco, infatti,Tuttavia, se Marotta e Ausilio, si stanno spendendo così tanto per un attacco stellare, una ragione ci sarà. A me resta da dire se sia possibile sostenerlo o meno.ma credo che se Inzaghi ha dato effettivamente il placet per Dybala e Lukaku, sappia che devono giocare entrambi, oltre, naturalmente a Lautaro Martinez. Detto chepiù difficile è stabilire dove e con chi possa giocare Dybala.Enumeriamone, intanto, le caratteristiche., per raccordare i reparti. Nella Juventus ha giocato spesso a destra e, qualche volta, a sinistra, creandosi gli spazi che per puntare l’avversario, superarlo in dribbling e andare spesso alla conclusione.in particolare con due “frecce”, abili nello scatto e rapide nella conclusione a rete. In teoria, dunque, non ci sono controindicazioni per il tridente.perché la capacità aerobica dell’argentino è, a mio giudizio, inferiore a quella del turco.. Un conto, infatti, è il movimento a rientrare dall’attacco alla metacampo, un altro è partire a cinquanta metri dall’obiettivo.Più proseguo nel mio ragionamento e meno vedo plausibile il trio in contemporanea nell’Inter del prossimo futuro. Primo, perché. Secondo, perchéOppure: arriva solo Dybala e Lukaku no, soprattutto in ragione della contropartita tecnica che il Chelsea pretenderebbe (Dumfries o Bastoni)., cioè un giocatore che difende palla, ma sa anche attaccare la profondità.. E un Dybala, ancora ai margini e non al centro del progetto tecnico, farebbe immalinconire non solo lo stesso calciatore, ma anche i suoi estimatori. Più perplessi che delusi da un fatto: