Inter, perché Lautaro Martinez non ha giocato a Bologna e da quanto non saltava una gara

Capocannoniere, leader e capitano. Lautaro Martinez è il centro di gravità permanente di questa Inter schiacciasassi. Eppure, anche senza di lui, i nerazzurri sono andati a vincere a Bologna, su uno dei campi più difficili della Serie A. L'argentino non aveva problemi fisici o indisposizioni ma è stato risparmiato da Simone Inzaghi in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League da disputare mercoledì in casa dell'Atletico Madrid.



ULTIMA VOLTA - Un turno di riposo dunque per il marcatore principe della Serie A, un modo per ricaricare le batterie in vista dei tanti prossimi impegni. Ma da quanto il Toro non saltava una gara? Per rispondere a questa domanda si deve tornare al mese di dicembre. Martinez era stato messo ai box da un infortunio agli adduttori e aveva saltato il doppio impegno del 23 e del 29 con Lecce in casa (vittoria per 2-0) e Genoa a Marassi. E, sarà un caso, ma quella contro la squadra di Gilardino resta l'ultima volta in cui l'Inter non ha raccolto bottino pieno e si era dovuta accontentare di un 1-1.