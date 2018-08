L'Inter non esclude un ritorno su Matteo Darmian. Secondo Sky, in questo precampionato Luciano Spalletti sta provando diverse soluzioni tattiche per i suoi in campo e Asamoah per esempio piace molto anche come centrocampista, dunque è possibile che i nerazzurri sul mercato vadano anche su un terzino che abbia le sue caratteristiche. Spalletti deciderà in questi giorni, comunque l'Inter intanto ha riallacciato i contatti con gli agenti di Darmian, anche perché per il terzino del Manchester United il Napoli - altro club forte su di lui - ancora non ha trovato l'accordo.