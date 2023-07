Il mercato in casa Inter ha preso forma nei vari reparti, anche a centrocampo dove si sono liberati due slot importanti dopo la cessione di Marcelo Brozovic all’Al Nassr e di Gagliardini al Monza. Se il croato verrà sostituito, verosimilmente, da uno tra Calhanoglu e Asllani, nel caso di Gagliardini i due nomi più caldi sono quelli di- Uno degli aspetti che fanno ingolosire di più gli uomini di mercato nerazzurri è sicuramente la libertà da contratti dell’ormai ex centrocampista dell’Udinese, le cui scartoffie sono scadute lo scorso 30 giugno., come confermato anche dall’agentenei giorni passati. In questa stagione ha collezionato 34 presenze, 5 gol e 8 assist in Serie A.. Il ds dell’Udinese,ha detto che l'argentino si è preso del tempo per decidere sul suo futuro e che dall’Udinese è arrivata un’offerta per un nuovo contratto. Le lancette continuano a girare, ma per il momento rimane una delle soluzioni più papabili per la mediana di Inzaghi.- Balzaretti si è espresso anche su uno dei pupilli del club friulano, per cui dovrebbero arrivare, dato il suo rendimento (37 presenze, 5 gol e quattro assist in Serie A quest’anno) e la sua giovane età (farà 22 anni il prossimo febbraio). Il valore che l'Udinese gli attribuisce oscilla tra i 25 e i 30 milioni. L’entourage, intanto, ha fatto sapere a Spazio Napoli che sul giocatore, oltre all’Inter orbitano anche