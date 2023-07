Seconda amichevole dopo l'esordio col Lugano vinto per 3-0. L'Inter di Simone Inzaghi torna in campo nell'ultima sfida prima della tournée estiva in Giappone, dove sosterrà cinque test: i nerazzurri affrontano alle 18 ad Appiano Gentile la Pergolettese, che milita attualmente nel campionato di Serie C. Occhi puntati sui titolari Lautaro, De Vrij, Mkhitaryan e Correa ma anche su giovani come Esposito e Salcedo e sui nuovi Bisseck e Cuadrado. Si dovrebbero vedere in campo anche tutti i giocatori arrivati alla Pinetina lunedì, ovvero quelli impegnati con le rispettive nazionali a metà giugno: da Alessandro Bastoni a Nicolò Barella, da Hakan Calhanoglu a Federico Dimarco, compresi i nuovi acquisti Davide Frattesi e Marcus Thuram.





Inter-Pergolettese LIVE





LA PROBABILE FORMAZIONE:



Inter (3-5-2): F. Stankovic; Bisseck, De Vrij, Fontanarosa; Lazaro, Fabbian, Agoumé, Mkhitaryan, Pelamatti; Lautaro, Correa





LA CRONACA: