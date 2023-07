L'Inter di Simone Inzaghi ritorna in campo nell'ultima sfida prima della tournée estiva in Giappone. I nerazzurri saranno in campo oggi, venerdì 21 luglio, alle 18:00 ad Appiano Gentile nel test amichevole contro la Pergolettese. I nerazzurri hanno già esordito contro il Lugano, lo scorso 18 luglio, vincendo 3-0 la prima amichevole stagionale. Ora toccherà alla US Pergolettese 1932 che milita attualmente nel campionato di Serie C.



DOVE VEDERLA - Occhi puntati sui titolari Lautaro, De Vrij, Mkhitaryan e Correa ma anche su giovani come Esposito e Salcedo e sui nuovi Bisseck e Cuadrado. Inter-Pergolettese, a differenza di Inter-Lugano, sarà trasmessa in tv: gli appassionati nerazzurri potranno infatti seguirla in diretta su Inter TV tramite abbonamento.



PROBABILE FORMAZIONE:



Inter (3-5-2): F. Stankovic; Bisseck, De Vrij, Fontanarosa; Lazaro, Fabbian, Agoumé, Mkhitaryan, Pelamatti; Lautaro, Correa