Dopo Marcelo Brozovic un altro pezzo pregiato della rosa dell'Inter potrebbe prendere la via dell'Arabia Saudita. L'Al Ahli che ha già completato in questo mercato il colpo Kessie è infatti al lavoro per rinforzare ulteriormente il proprio reparto mediano del campo e viste le difficoltà che sta trovando nell'affondare il colpo su Marco Verratti sta iniziando a cercare sul mercato altri obiettivi.



OCCHIO A CALHANOGLU - Secondo quanto riportato da L'Equipe gli emissari del club approdati in Francia hanno iniziato a sondare il terreno per Hakan Calhanoglu che proprio di Brozovic ha preso il posto nell'Inter. Il turco ha da poco rinnovato il suo contratto ed è quindi blindatissimo per l'Inter, ma con un club in netta crisi economica se arrivasse l'offerta monstre Zhang sarebbe quantomeno costretto ad ascoltarla.