Il Real Madrid sta seriamente pensando a Denzel Dumfries per il futuro della propria fascia destra. Secondo quanto riportato da Defensa Central in Spagna la dirigenza del club madrileno ha messo sul proprio taccuino l'esterno olandese, ma solo nel caso in cui non dovesse rinnovare il suo contratto in scadenza 30 giugno 2025 con l'Inter.