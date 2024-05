Inter, periodo d'oro. La festa, i 3 San Siro, i 200mila biglietti... E arriva l'Ambrogino

L'eco della festa non si spegne in casa. Anzi, raddoppia o forse triplica. Domenica la squadra scudettata diaffronterà la, prima di far partire le danze.- Al termine della partita contro i biancocelesti,Prima, come riporta La Gazzetta dello Sport, è attesa una mastodontica: ogni spettatore riceverà un cartoncino con cui comporre il mosaico sugli spalti aNel post gara poi un secondo palco vedrà le esibizioni di

- Vorrebbero esserci tutti i tifosi interisti:Ma non sarà l'ultima occasione per festeggiare. Il prossimo lunedì al Castello Sforzesco è previsto ilper i dipendenti e gli sponsor.- Qualche giorno prima, un altra giornata da ricordare.. Lo aveva annunciato qualche tempo fa il sindaco della città, Beppe, e ora è arrivata la conferma. Nuovo giro, nuova festa per l'Inter.