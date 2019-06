Ivan Perisic e l’Inter. Vicini e distanti, di nuovo uniti e poi lontani. La storia del croato con i nerazzurri è un susseguirsi di alti e bassi con, nel mezzo, ipotesi di addio. L’Inter ha più volte respinto offerte per l’esterno, come l’anno scorso quando, sulla scia di un Mondiale giocato da protagonista (e perso in finale contro la Francia), diversi club inglesi, Manchester United in testa, chiesero informazioni. Non solo: anche a gennaio ha bussato alla porta l’Arsenal ma la società, su indicazioni di Spalletti, ha bloccato la sua cessione. Ora le cose potrebbero cambiare.





SIRENE INGLESI - Si, perché l’Inter che verrà avrà sembianze e idee di Antonio Conte. La società affiderà a lui la scelta sul futuro di Perisic. Come riferito dal Corriere dello Sport, l’entourage del croato mercoledi scorso ha avuto un incontro in sede con Piero Ausilio, ds nerazzurro. Oggetto della discussione il futuro del giocatore, e la volontà di Conte nel puntare ancora su di lui. Lo scorso gennaio è stato bloccato con la promessa, morale, di liberarlo a fine stagione per fargli provare l’ambita esperienza in Premier. Ora le carte sono di nuovo sul tavolo: il Tottenham ci pensa, lo United anche (magari in uno scambio con Lukaku), il giocatore vuole conoscere le idee della società. L’Inter con un’offerta adeguata, non meno di 30-35 milioni di euro, non lo tratterrebbe più, ma aspetta Conte, l’ultima parola spetterà a lui.