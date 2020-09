Ivan Perisic e il Bayern Monaco, una storia che non è ancora finita. Come scrive la Bild, Han Flick vuole un esterno dal mercato e il croato, che ha giocato coi bavaresi campioni d'Europa in stagione, è gradito al tecnico tedesco: per questo motivo, Karl-Heinz Rummenigge tratterà direttamente con l'Inter la permanenza dell'ex Wolfsburg, cercando di abbassare il prezzo del riscatto.