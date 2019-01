L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Ivan Perisic e spiega come il croato, per tornare a far gola sul mercato, debba provare a vincere almeno un trofeo con l'Inter, dato che i suoi dati, confrontati con quelli dello scorso girone d'andata, raccontano che sta rendendo la metà.



“Andarsene con una coppa sarebbe chiaramente lo scenario migliore: una volta digerita la «retrocessione» dalla Champions, l’Europa League resta competizione che può riportare l’Inter sui maggiori schermi europei. E consolidare lo status di «vincente» di Perisic, costruito in Russia, rendendolo ulteriormente appetibile sul mercato. La strada per arrivarci è lunga e passa per un rendimento da «secondo violino» del nativo di Spalato. Il confronto fra i due ultimi gironi d’andata vede un dimezzamento dei suoi gol, assist, occasioni create e tiri nello specchio. Spalletti nel corso di questi mesi ha provato a mettere sul piatto una maggiore generosità in fase difensiva, ma quel calcio al palo del Bentegodi è il primo segno che lo stesso giocatore non era soddisfatto dei suoi numeri e del suo rendimento”.