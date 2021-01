L’Inter si abbassa, concede campo alla Roma, si mostra impaurita. Ma il segnale di ritirata lo manda proprio Conte dalla panchina, con sostituzioni che già altre volte avevano determinato allo stesso modo.era entrato per Lukaku e la squadra aveva perso metri, subito gol e rischiato la beffa. Idemquando il croato, a un quarto d’ora dalla fine, prese il posto di Sanchez sull’1-0 dell’Inter. Risultato finale 1-1.stesso errore di concetto con protagonisti diversi: fuori Lautaro e dentro Hakimi a fare la seconda punta. Risultato? Inizia l’assedio azzurro.I cambi di Conte finiscono sotto accusa, la rabbia dei tifosi esplode sui social eOltre a Perisic al posto di Lautaro,Così l’Inter è sparita dal terreno di gioco dell’Olimpico. Lukaku isolato in attacco e centrocampo privo di palleggiatori, in che modo l’Inter avrebbe potuto impensierire la Roma in ripartenza?devastante fino a quel momento?al posto di Vidal, dato che quando entra il centrocampista azzurro, l’Inter vince sempre? E invece dentro Gagliardini, l’uomo chiamato “garanzia”, sempre da Conte.