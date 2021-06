E' stato letteralmente l'uomo della provvidenza, come si usa dire in questi casi.in caso di vittoria nell'ultima partita del girone contro la Scozia. Una rete bella, fortemente voluta e immensamente preziosa, capace di rivitalizzare una squadra che appare la copia sbiatissima di quella che fece sognare un paese intero tre anni fa in Russia. E per l'esterno dell'Inter si tratta di un acuto che, al termine di una stagione coincisa con la conquista dello scudetto, potrebbe aprire anel campionato che ha visto il suo ritorno a Milano: non si può certo dire che l'ultimo anno di Perisic non sia stato vissuto ad altissimo livello e che il contributo del laterale croato non si sia visto, anzi. Se con la formazione tedesca a mancare era stata - come spesso gli è accaduto in carriera - la continuità del lungo periodo,rispetto a quello che aveva lasciato l'Italia per ritrovare per una sola stagione la Bundesliga, in prestito. In poche parole utile: con 42 presenze, condite da 5 reti e altrettanti assist, il 32enne di Spalato è stato uno dei calciatori più utilizzati nella lunga cavalcata verso lo scudetto., in sintesi, che con un buon Europeo a livello personale può attirare l'interesse di qualche squadra disposta ad offrirgli un ingaggio allettante.che non rientra nei rigidi parametri finanziari imposti dalla famiglia Zhang. Per farla breve, Perisic è sul mercato, anche perché tra un anno potrebbe liberarsi a costo zero. Nelle passate settimane,che, a condizioni ben diverse da quelle fissate dai nerazzurri nella passata stagione (riscatto a 20 milioni), potrebbe decidere di tappare la falla lasciata dalla partenza di Douglas Costa e dai desideri di Coman di trasferirsi in Premier con un'operazione low cost e all'insegna dell'usato sicuro. L'Inter, che presto riaccoglieràdal Verona e che valuta l'arrivo didal Chelsea nell'operazione Hakimi, attende. Sperando che di prodezze all'Europeo, come quella con la Repubblica Ceca, se ne vedano altre.