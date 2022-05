Ivan Perisic, autore della doppietta decisiva nella vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter ai danni della Juve, ha parlato ai microfoni di Mediaset:" Ci ho sempre creduto, quando eravamo 1-0 e quando eravamo sotto, ho cercato di alzare la testa, per 10-15 minuti abbiamo perso la testa ma abbiamo reagito bene e ce la siamo meritata".



LEADER - "Si sempre, quando si vince non sei stanco, dobbiamo continuare così, ci sono due finali, vincere ed aspettare, tutto è possibile nel calcio, crediamo ancora nello scudetto".



FUTURO - "Non lo so ancora, così non si parla con i giocatori importanti, all'ultimo momento, non si fa così"...