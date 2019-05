Ivan Perisic, esterno dell'Inter, ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale croata del suo rapporto con la Croazia: "Non so quanto orgoglio provo verso i successi ottenuti. L'ho già detto altre due volte, è una cosa difficile da spiegare a parole. Giocare per la Nazionale significa tanto per me, è una cosa che ho sognato da quando ho cominciato a giocare a calcio. Ora sono parte di questa storia assieme ai miei compagni, e nessuno di noi è più felice di quando giochiamo per il nostro Paese".