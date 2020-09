Ivan Perisic, esterno offensivo campione d’Europa col Bayern Monaco, di proprietà dell’Inter, parla in conferenza stampa prima della sfida di Nations League contro la Francia: “Dopo la finale di Champions League ho avuto solo sette giorni di riposo, in generale nessuno di noi è al cento per cento, ma questo non dovrebbe essere un motivo per non ottenere qualcosa di positivo da queste due partite. Non siamo entrati bene in partita contro il Portogallo, non siamo stati bene in campo, non c’era abbastanza aggressività, non abbiamo nemmeno provato a giocare, che è una delle nostre migliori caratteristiche, abbiamo solo preso a calci i palloni. Ci sono molte cose che dobbiamo sistemare e fare meglio. Abbiamo parlato, sappiamo dove abbiamo sbagliato. Nemmeno i francesi sono al cento per cento, come, dopotutto, la maggior parte dei giocatori. Tuttavia, dobbiamo dare il massimo. Giochiamo per la Croazia contro la finalista del Mondiale, per noi ogni partita deve essere come l’ultima”.