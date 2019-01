Ivan Perisic ha chiesto la cessione e il suo malcontento è stato manifestato sia alla società che all'allenatore Luciano Spalletti. Nei giorni scorsi non si è allenato col resto del gruppo, ufficialmente per una botta, aumentando però i rumors sul suo futuro.



Un futuro che l'Inter ha blindato, in assenza di offerte concrete a titolo definitivo, con la sua eventuale cessione che sarà rimandata a fine stagione. Casualità o no, contemporaneamente Perisic è anche tornato ad allenarsi con il resto della squadra ed è convocabile per la gara di domani sera contro la Lazio valida per il quarti di finale di Coppa Italia.