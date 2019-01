Candreva e Perisic (in settimana non si sarebbe allenato bene a causa delle voci) sono sul mercato, ma Spalletti può essere 'costretto' a schierarli entrambi domenica a Torino. Infatti Keita non ha ancora recuperato dall'infortunio e Politano ha un problema muscolare alla coscia. Il nazionale croato vuole andare a giocare in Inghilterra, ma i nerazzurri chiedono 40 milioni di euro per lasciarlo partire subito e per lui c'è stato un sondaggio dell'Atletico Madrid.



Con cui l'Inter dovrà discutere del futuro di Vrsaljko, arrivato a Milano la scorsa estate in prestito oneroso con diritto di riscatto. Sempre secondo il Corriere dello Sport, il terzino destro croato ex Genoa e Sassuolo ha ancora problemi al ginocchio sinistro: visto che la terapia conservativa non sta dando risultati, prende corpo l'ipotesi di un intervento chirurgico. In ogni caso saranno l'Atletico Madrid, proprietario del suo cartellino, e il calciatore a decidere il da farsi.