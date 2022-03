Il nazionale croato dell'Inter, Ivan Perisic ha dichiarato nel match-programme di oggi a San Siro contro la Fiorentina: "Ho giocato quasi 250 partite con questa maglia, ma non scorderò mai la prima: Inter-Milan 1-0 il 13 settembre 2015. Esordire nel derby è stata un'emozione indescrivibile, qualcosa di unico. Ricordo ancora tutte le sensazioni che ho provato quando sono entrato a San Siro indossando per la prima volta questi colori".



"Mi è sempre piacuto lo sport sin da bambino, ho giocato anche a basket e a tennis. Ho sempre avuto il sogno di diventare un giocatore importante per la Croazia e per una grande squadra, l'ho realizzato".



"Nella mia carriera ho capito che bisogna sempre giocare per la squadra. Sono un un gruppo forte, maturo, consapevole dei propri mezzi e con tanta voglia di vincere. So quanto è importante lottare su ogni pallone, che sia per un gol, un assist, una palla recuperata".



"In allenamento mi diverto molto quando affronto Dumfries: è un ragazzo tosto, fisico e forte. Il gol più importante? E' sempre quello che decide la partita e come dico sempre la cosa principale è che la squadra vinca. Se devo scegliere tra quelli che ho segnato, dico quello contro la Juventus nella vittoria del settembre 2016".