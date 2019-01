L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Ivan Perisic e spiega perché Spalletti ha deciso di convocarlo per la trasferta di Torino nonostante le non ottimale condizioni e le voci di mercato che lo riguardano.



“Meglio un riposo attivo, piuttosto che rimanere a Milano a far nulla, magari giusto a chiacchierare con Fali Ramadani sulla strategia d’uscita con destinazione Inghilterra, una specie di Brexit al contrario. Così si spiega la convocazione di Ivan Perisic: non c’è evidentemente (ancora) una trattativa in stato avanzato, ma allo stesso tempo – nonostante il pestone e il conseguente allenamento a parte rispetto ai compagni nella seduta di ieri – il croato è partito con destinazione Torino”.