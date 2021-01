Ivan Perisic, esterno offensivo dell'Inter, parla al Matchday Programme in vista della sfida contro il Benevento: "Top 5 nerazzurra? Julio Cesar in porta, ha fatto la storia con l’Inter. Samuel perché è uno di quei giocatori che servono per vincere. Eto’o, sacrificio e talento: è un fuoriclasse. Stankovic giocatore completo che ha fatto gol incredibili. Ronaldo, uno dei più forti di tutti i tempi".



L'AVVERSARIO - "Il difensore più forte affrontato? Nella mia carriera ho incontrato tanti difensori forti, tra quelli che mi hanno colpito di più c’è Sergio Ramos".



LEBRON - "Se penso al basket, penso a lui. E’ un leader sul campo e sa fare tutto, importante per tutti i club in cui ha giocato e ha fatto la storia di questo sport".



LA CROAZIA - "Se ci penso, le prime cose che mi vengono in mente sono: gnocchi al ragù che mi preparava mia nonna, lo stadio di Poljud e il mare".