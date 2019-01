Ci va giù pesante oggi La Gazzetta dello Sport sul tema Ivan Perisic. Secondo il quotidiano, infatti, l'esterno croato ormai è "estraniato dal gruppo, non più coinvolto e anzi sicuro di andarsene in questi tre giorni. Preferenza totale all'Arsenal, se possibile. L'offerta giusta non c'è ancora, ma Perisic è convinto che ormai sia finita con l'Inter e vive da separato in casa: nasce tutto da Icardi, ovvero quando il suo contratto è stato impostato per il rinnovo mentre anche Perisic aspettava un riconoscimento economico che non è mai arrivato. Da lì, braccio di ferro e rottura", si legge.