Ivan Perisic scaricato da Conte? La risposta è sì e l'esterno croato potrebbe ora tornare in Bundesliga dove ha ancora tanti estimatori. Per lui si è aperta la possibilità di un addio in prestito con diritto/obbligo di riscatto e secondo il Corriere dello Sport l'Inter chiede 4/5 milioni per il prestito e 19/20 per il riscatto così da chiudere l'addio per un totale di 23/25 milioni