L’Inter vorrebbe cedere Ivan Perisic, non per una scelta tecnica, bensì per un’esigenza di cassa. Zhang lo ha detto con chiarezza, sarà necessario abbassare il monte ingaggi del 15-20% ed è questa la decisione che di fatto spingerebbe l’esterno croato all’uscio. Perisic guadagna oltre 5 milioni di euro netti e da viale della Liberazione non lo ritengono centrale nel progetto futuro del club, tanto che ad oggi l’Inter sta seriamente pensando di portarlo a scadenza, qualora le parti non riuscissero a separarsi prima. A meno che Perisic non si renda disponibile ad accettare clamorosi tagli di stipendio, ma questa è l’eventualità meno probabile, se non impossibile.



VOCI DI SCAMBIO - Inzaghi ha fatto sapere che lì sulla sinistra se lo terrebbe volentieri, anche se a scadenza e per l’ultimo anno. Ausilio gli ha risposto che proveranno a trovare una sistemazione a Perisic, ma non sarà semplice. Nelle ultime ore si è diffusa la voce di un eventuale scambio con la Roma: Florenzi a Milano e Perisic in Capitale, ma forse è più una suggestione di qualche agente, che una reale idea di mercato. Florenzi non scalda, a destra l’Inter ha altre idee e proverà a perseguirle. Perisic intanto è pronto a tornare in gruppo, nei prossimi giorni si capirà se fino al termine della stagione o meno.