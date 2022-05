Poco prima delle 17:15 di oggi è iniziato nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione l'incontro fra la dirigenza nerazzurra e Ivan Perisic preannunciato da Marotta nei giorni scorsi.



RISPOSTA IN ARRIVO - All'ordine del giorno la discussione sul rinnovo del contratto in scadenza tra poche settimane, dopo che al termine della finale di Coppa Italia l'esterno si è lamentato del comportamento tenuto con un giocatore top, riducendosi di fatto all'ultimo per parlare di prolungamento. Sarà possibile andare oltre questa diatriba e proseguire insieme? All'ultimo checkpoint, l'offerta di stipendio dell'Inter era di 4,5 milioni di euro, mentre la richiesta toccava i 6.