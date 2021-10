L'Inter non rinnoverà il contratto di Ivan Perisic, è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come già in estate le parti avrebbero potuto dirsi addio dopo sei anni.



"A meno di sorprese, la prossima estate, l'avventura di Perisic si concluderà dopo sei interiste stagioni, con un intermezzo al Bayern. Il contratto del croato si esaurirà e non c'è mai stata vera aria di rinnovo. Anzi, l'Inter avrebbe ragionato su una cessione dopo lo scudetto. È stato Ivan a scegliere di restare, preferendo concludere il suo ciclo per poi scegliere la migliore sistemazione (un ritorno in Bundesliga?) per quella che sarà l'ultima fase della sua carriera".