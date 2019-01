Oggi c'è stato un nuovo confronto tra Ivan Perisic e la dirigenza dell'Inter. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro prende in considerazione una sua cessione solo nel caso in cui il croato parta a titolo definitivo. Non soddisfacente, dunque, l'offerta dell'Arsenal: i Gunners propongono un prestito con diritto di riscatto e in questo senso non vi sarà alcuna apertura.